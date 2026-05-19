‘ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସହଜ ନୁହେଁ’ ; ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ନେଇ କୋଚ୍ ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଚେନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ IPL 2026 ସିଜନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ସନ୍ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନାଇ ଦଳ ହାରିବା ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ଯୁବ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ବାଡଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ଦଳ ପରାଜୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଧିରେ ଧିରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସି.ଏସ୍.କେର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶା। ଋତୁରାଜ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।”
ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସି.ଏସ୍.କେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ମନେ କରନ୍ତି।
ଏହି ସିଜନ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁରାଜ ଖାସ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିନାହାଁନ୍ତି। ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବାକି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ନିରାଶଜନକ ଥିଲା। ତଥାପି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି।
ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ, ଋତୁରାଜ ଏବେ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସି.ଏସ୍.କେ ପାଇଁ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରିବେ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ସି.ଏସ୍. କେ ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ସି.ଏସ୍.କେ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ।