BCCIରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା CSK, ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ RCB ଖେଳାଳି ଅପମାନିତ କରିଥିବା ନେଇ କମ୍ଲେନ୍

CSK vs RCB ମ୍ୟାଚରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା, କଥା ଯାଇ BCCI ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ CSK ବିସିସିଆଇରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ RCBର ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

CSK ଏବଂ RCB ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଡିଜେ ଟ୍ରାକ୍ “ଦୋସା, ଇଡଲି, ସାମ୍ବର, ଚଟଣି, ଚଟଣି” ସହିତ ଜଡିତ।

CSK ଗୀତ ବାଜିବା ନେଇ ବିରକ୍ତ:

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଗାନା ଆପୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଗୀତଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଅନେକ ମିମ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ବାଜିବାରୁ CSK ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କାରଣ ଦଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହାର ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏଲ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ଏହି ବିଷୟରେ CSK ଠାରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ:

ଗତ ବର୍ଷ ‘ଦୋସା, ଇଡଲି, ସାମ୍ବର, ଚଟନି, ଚଟନି’ ଗୀତଟି ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗାଇବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ CSK ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। CSK କହିଛି ଯେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

CSKର CEO ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି:

କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ CSK ସିଇଓ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ ମଧ୍ୟ BCCI ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ DJ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା କଥା ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା; ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ BCCI ରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛୁ।

କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିତେଶଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ପରେ, ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟି ନଥିଲା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ।

ସିଏସକେ ସିଇଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଗୀତ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଡିଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି।

CSKର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଠିକ୍ ଏହା ଘଟିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆରସିବି ୨୩ ରନରେ ସିଏସକେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

