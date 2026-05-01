ଚିୟରଲିଡରଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସକ
CSK ପ୍ରଶଂସକ ଚିୟରଲିଡରଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇ କଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମହିଳାଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ପ୍ରଶଂସକ ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଜଣେ ଚିୟରଲିଡରଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଏକ ଶକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ‘ଭାଲେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍’ ନାମକ ଜଣେ ଏକ୍ସ (X) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସେହି ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ପାଚେରି କଡ଼ରେ ରହି ଚିୟରଲିଡରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମେ ଜଣେ ପରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମେକ୍ଅପ୍ ନଥିଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତ।”
ଚିୟରଲିଡର ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ହସି ହସି ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ: “କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦାନ୍ତ ସଫା କର, ତୁମକୁ କିଛି ମେକ୍ଅପ୍ ଏବଂ ଆଖିପତା (ଆଇଲ୍ୟାସେସ୍) ଦରକାର କି?” ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସହ ଥିବା କ୍ୟାପସନ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଚିୟରଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ।
ଭିଡିଓଟି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ:
A CSK fan made a disrespectful comment to a GT cheerleader during an IPL match, saying she looked like an angel because of too much makeup 🤦♂️
She got angry and replied, “You should brush your teeth.”😂
This is why cheerleaders are kept at a distance from fans in IPL matches pic.twitter.com/mjbzFl4TIu
— ValenceCricket (@CricketValence) May 1, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ରୂପ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅନେକ ଲୋକ ଚିୟରଲିଡରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚତୁରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ନକରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିୟରଲିଡରମାନେ ଖେଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଭଳି ଅଯଥା ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାସହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓଟି ଖେଳ ମୈଦାନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।