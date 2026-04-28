CSK ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, IPL ମଝିରେ ଦଳକରିବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee Das

IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଫେରିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଦଳ ତା’ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପୁଣିଥରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। CSK ପାଇଁ, ଏଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ପରି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ-ସିଜନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଆୟୁଷ ଅହମ୍ମଦ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଲିଲଙ୍କ ବଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବଦଳ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।

ଏହି ମଧ୍ୟ-ସିଜନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତକ୍। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କମୁନି…

ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଭାବ,…

କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତକ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି କି ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି।

ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତକ କିଏ?

ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତକ ମୁମ୍ବାଇର ଭାସାଇରେ ରହୁଥିବା ୨୧ ବର୍ଷିୟ ଯୁବକ । ସେ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଗତି ବୋଲର। ସେ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଡ୍ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତକଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ସିକେ ନାୟୁଡୁ ଟ୍ରଫି (୨୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ) ର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟ A ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୩୬୩ ରନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୨୬ ଛକା ଏବଂ ୨୫ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ସହିତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୩୯ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ୨୦୨୪-୨୫ ସିକେ ନାୟୁଡୁ ଟ୍ରଫିରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭୭୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ କୁଚ୍ ବିହାର ଟ୍ରଫିରେ, ଆୟୁଷ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ଟେକର ଥିଲେ, ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ CSKର ସ୍ଥିତି

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନଙ୍କର ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ୬ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ -୦.୧୨୧ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହିତ, ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାରୁ, ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କମୁନି…

ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଭାବ,…

New Rule: ମଇ ୧ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର!…

ଆସିଗଲା ଏଆଇ ଏସି, ଏବେ ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ…

1 of 27,961