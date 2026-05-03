(VIDEO) ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ CSK ଖେଳାଳି, LIVE ମ୍ୟାଚରେ ହୋଇଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି

ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କେବଳ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିନଥିଲା ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।

ଖେଳ ସମୟରେ ତିଲକଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା CSK ଖେଳାଳି ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା।

ହେଲେ, ତିଲକଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଓଭରଟଙ୍କ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଥିଲା। ଖେଳ ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ୨.୧୩ କୋଟି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଓଭରଟନ୍ କେବେ ଏବଂ କିପରି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ:

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ସିଏସକେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା କେବେ ଏବଂ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଏହି ଘଟଣାଟି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଇନିଂସ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା।

ଏହା MIର ଇନିଂସର ୧୨ତମ ଓଭର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଓଭରଟନ୍ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଓଭରର ଶେଷ ଡେଲିଭରିରେ, ତିଲକ ବର୍ମା ହୁଏତ କୌଣସି ରନ୍ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।

ବଲ୍ ବାଜିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା; ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିପାରିବେ, ତା’ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତିଲକ ଏବଂ ଓଭରଟନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

CSK ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିଲକ ବର୍ମା ୮ ବଲ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ନେଇଥିଲେ।

ସିଏସକେ ବୋଲର ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୩ ରନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଓଭରଟନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ ଥିଲା ନମନ ଧୀରଙ୍କର।

CSK ୮ ୱିକେଟରେ MIକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି:

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୬୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୧୧ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସେମାନେ ୧୮.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ସିଏସକେ ୮ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

