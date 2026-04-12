ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPL ୨୦୨୬ରେ ଜିତିଲା CSK, ଅକ୍ଷର କହିଲେ DC ହାରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଏହି ଖେଳାଳି ଉପରେ ଲଦିଲେ ଦୋଷ..

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPL ୨୦୨୬ରେ ଜିତିଲା CSK, ଅକ୍ଷର କହିଲେ DC ହାରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ

By Jyotirmayee Das

Axar Patel: ଶନିବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗାୟକୱାଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଡିସି ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

୨୧୩ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା । ୫ମ ଓଭରରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (୧୮) ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସ୍କୋର ୬୧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଉଇକେଟ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ଟିମ୍ ଲୟ ହରାଇଦେଲା। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ (୬୦) ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

ଅକ୍ଷରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ହରାଇଲୁ, ଯାହା ଆମର ଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଫିଲ୍ଡିଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଅନେକ ୱିକେଟ ହରାଇ ଆମର ଲୟକୁ ଫେରି ପାଇବା କଷ୍ଟକର କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମର ଫିଲ୍ଡିଂ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା।”

CSKର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ, ଜାମି ଓଭରଟନ୍ ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ବୋଲର ଥିଲେ ଏବଂ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ କମ୍ ସ୍କୋର ପାଇଁ ସମୀର ରିଜଭି (୬), ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ (୧୭) ଏବଂ ଆକିବ୍ ନବି (୪)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ଆଶା ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (୬୦)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଓଭରଟନ୍ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୫୬ ବଲ୍ ରୁ ୧୧୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସଞ୍ଜୁ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୧୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ତେବେ CSKର ଏହି ଜିତ IPL ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍‌ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି DC ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡିଂ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇରହିଛି।

