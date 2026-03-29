IPL ୨୦୨୬ରେ CSKକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଆହତ ହେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ CSKକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଝଟକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (IPL ୨୦୨୬) ର ସେମାନଙ୍କର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, CSK ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଦଳର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ଆଘାତ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ। ରେଭ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରେଭିସ୍ ପ୍ରଥମ ୨-୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି।
ଗତ ସିଜନରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ୨୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ CSK ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବ୍ରେଭିସ୍ ଗତ ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ସିଜିନ୍ ଖେଳି, ସେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୨୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ହାରାହାରି ୩୭.୫୦ ଏବଂ ୧୮୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୫୭ ରନ୍ ଥିଲା।
ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିଅର୍:
ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୮.୪୩ ହାରରେ ଏବଂ ୧୫୩.୧୯ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୪୫୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୫୭ ରନ୍ ଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର୍:
ବ୍ରେଭିସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୩୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ସେ ୧୩୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୯ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ସେ ୨୩୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୮ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୬.୮୦ ହାରରେ ଏବଂ ୧୬୩.୨୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୬୯୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।