IPL ଅଧାରେ CSKକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

By Jyotirmayee Das

IPL 2026: IPL ସିଜିନ୍‌ର ମଝିରେ CSKକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଦଳର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଆଉ IPLର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।

ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଆଘାତ

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ CSK ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଖେଳାଳୀ ଭାବରେ ରହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ IPL ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। CSKର KKR ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖଲିଲ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପେସ୍ ବୋଲର ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ରେ KKR ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହିପ୍ ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେ CSK ପାଇଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖଲିଲ୍ ଆହମେଦଙ୍କୁ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରେଡ୍-୨ ଟିୟର୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସେ ଅତି କମରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଦୂରେ ରହିବେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଆଉ IPL ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାମହାତୀ ପେସ୍ ବୋଲର ଖଲିଲ୍ ୧୧ ଟି ODI ଏବଂ ୧୮ ଟି-୨୦ ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିଲା।

CSK ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ: ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି

ଏହି ସିଜନରେ CSK ର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦଳ ଏବେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ସେମାନେ କେବଳ ୨ଟି ଜିତିଛନ୍ତି ଓ ୩ଟି ହାରିଛନ୍ତି, ଯାହାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୪ ଅଙ୍କ ରହିଛି।

ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୮ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜିବ୍ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖଲିଲ୍ ଆହମେଦ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦଳ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେଥିରେ ସବୁଙ୍କର ନଜର ରହିବ।

