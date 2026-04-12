ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ରାଗରେ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଷ୍ଟବ୍ସ; ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲେ ନୀତିଶ ରାଣା
ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ କାହିଁକି ରାଗିଥିଲେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି IPL ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି CSK ୨୧୨ ରନ କରିଥିଲା। ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୫୬ ବଲରୁ ୧୧୫ ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ୩୬ ବଲରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ୱିକେଟ ପତନ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହି ଦିଲ୍ଲୀର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲେ, ୧୯ ତମ ଓଭରରେ ଜେମି ଓଭରଟନ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ପରେ ହେଲମେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ନୀତିଶ ରାଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେମାଙ୍ଗ ବଦାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୀମା ରେଖା ଉପରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ୩୮ ବଲ୍ ରେ ୩ ଛକା ଏବଂ ୪ ଚୌକା ମାରି ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୦ ବଲ୍ ରୁ ୩୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ କାହିଁକି ରାଗିଥିଲେ: ଷ୍ଟବ୍ସ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟର ଓଭର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ନୀତିଶ ରାଣା ଏବଂ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ରେଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ POTM ପୁରସ୍କାର: ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୧୧୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା। ସେ CSK ପାଇଁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ, ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ ଦେଇ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।