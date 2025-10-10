IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସରୁ ବାଦ ପଡିବେ ଏହି ୫ ଖେଳାଳି, ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ T20 ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ
CSK’s IPL 2026:ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ପାଇଁ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିସାରିଛି। IPL ର ୧୯ ତମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥର ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଲାମ ହେବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ୧୦ଦଳକୁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜ ଏବଂ ବଜାୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଶିବିରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ IPL ୨୦୨୬ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ତାଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟି-୨୦ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇର ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦୀପକ ହୁଡା, ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠି, ସାମ୍ କରାନ ଏବଂ ଡେଭନ୍ କନୱେ ଅଛନ୍ତି।
ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଧୋନି କେବେ ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏହି ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।
୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ IPL ୨୦୨୫ ରେ ତାଲିକାର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା। ଦଳ ୧୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ଚାରିଟିରେ ଜିତିଥିଲା, ୧୦ ଟିରେ ହାରିଥିଲା। IPL ୨୦୨୫ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏମଏସ ଧୋନି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସିଜିନରେ ଗାୟକୱାଡ ଚେନ୍ନାଇର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ କି ନାହିଁ, ନା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।