ଛାତି ଥରିଯିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ…ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟର CCTV ଫୁଟେଜ, ସାହସ ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁନି ….

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିସ୍ଫୋରଣର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି।

ବିସ୍ଫୋରଣର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜୈଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରର କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଲାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିସିଟିଭିରେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଡ ଚୌକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କଏଦ କରିଛି।

ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ ସମୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଚାରି ଝରକା ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ସିସିଟିଭିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ ଆପଣ PTIରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପାରିବେ ।

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।

