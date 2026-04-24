CUET ଜାରି କଲା ପିଜି ରେଜଲ୍ଟ, ଏହି ଲିଙ୍କରେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି କରିବେ ଆଡମିଶନ୍
CUET PG Result: ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ (PG) ପାଇଁ କମନ୍ ୟୁନିଭରସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (CUET) ବିଶେଷକରି CUET PG ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) CUET PG ୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଫଳାଫଳ ସହିତ, NTA ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। CUET PG ୨୦୨୬ ଫଳାଫଳ NTA ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷକରି, ଫଳାଫଳ exams.nta.nic.in, exams.nta.nic.in/cuet-pg/, ଏବଂ nta.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ CUET PG ରେ ‘ପାସ୍’ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। CUET PG ୨୦୨୬ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଆଡମିଶନ କରିବେ ଜାଣିବା ।
୧୯୮ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା
CUET PG ହେଉଛି NTA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିଚାଳିତ ଏକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ବର୍ଷ, ୧୯୮ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆସନରେ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ପାଇଁ CUET PG ୨୦୨୬ କରାଯାଇଥିଲା।
କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍
CUET PG ରେ ପାସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର୍ । କିନ୍ତୁ NTA CUET PG ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୫% ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଆଡମିଶନ
NTA ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ CUET PG ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡମିଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର CUET PG ୨୦୨୬ ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
CUET PG ସ୍କୋରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, CUET PG ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର ହାସଲ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଏବଂ କଟ-ଅଫ୍ ସ୍କୋର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
CUET PG ଫଳାଫଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ
ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ CUET PG ର ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ନୀତି ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, NTA ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତର କୀ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ତର କୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସ୍କୋରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।