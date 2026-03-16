ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ, ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାଦ ସେବା ବନ୍ଦ!
ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟରେ କଟକଣା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କେବଳ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ – ଯେପରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର:
ପ୍ରତିଦିନ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ରାମ ରାସୋଇରେ ୧୦,୦୦୦ ଲୋକ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, କାଠ ଏବଂ କୋଇଲା ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏକ ଅଧିକ ସମୟସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦିନକୁ ତିନିଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇଥର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି।
ନୋଏଡା (ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର):
ନୋଏଡାର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତିନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭୋଗ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି; ପୂର୍ବରୁ ନୈବେଦ୍ୟରେ ୪-୫ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବଳ କଢ଼ି ଏବଂ ଭାତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିର):
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ସାଇ ସଂସ୍ଥାନ ‘ପ୍ରସାଦ’ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତି ପ୍ରସାଦ ପ୍ୟାକେଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୌରଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସହଜ କରିଚାଲିଛି।
ଦୀଘା (ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର):
ଦୀଘାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୭୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦୂର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।