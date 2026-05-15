ତେଲ ଅଭାବରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଧନ (ତେଲ) ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଟରେ ତେଲ ସରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଓଡିଶା : ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଏବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଲ ଅଭାବରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଯିବା ଫଳରେ ସମୟମତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ରୋଗୀ ଜଣକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ତାନ୍ତି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ବେସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିର ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ତାହା ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟ (ଅମ୍ଳଜାନ ସେବା) ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ତେଲ ଅଭାବରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି (ଗିଅର ବକ୍ସ କାମ ନକରିବା) ଯୋଗୁଁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।