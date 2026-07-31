ଜୁଡୋରେ ଚମତ୍କାର କଲା ଭାରତ; ଅସ୍ମିତା ଦେ’ ଓ ହର୍ଷ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

ୟାମିନୀ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ଜୁଡୋରେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବ।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍‌ସ-୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ମିତା ଦେ’ ଓ ହର୍ଷ ସିଂହ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୟାମିନୀ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ଜୁଡୋରେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବ।

ଅସ୍ମିତା ଦେ’ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଅସ୍ମିତା ଦେ’ କାନାଡାର ହାଇଡିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଜୁଡୋରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ହର୍ଷ ସିଂହ ଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ଅସ୍ମିତାଙ୍କ ବିଜୟର ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ହର୍ଷ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୋଶୁଆ କ୍ୟାଟ୍ଜଙ୍କୁ ୱାଜା-ଆରି ଆଧାରରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମୁକାବିଲାରେ ହର୍ଷ ଧୈର୍ୟ୍ଯର ସହ ଖେଳିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁକାବିଲା ଶେଷ ହେବାକୁ ଏକ ମିନିଟ୍‌ରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଙ୍କ ହାସଲ କରି ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ ନିଜ ବର୍ଗର କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା,…

Uttarakhand Govt.

ୟାମିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର: ଭାରତର ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ୟାମିନୀ  ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅତିକମରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ରହିଛି।

ଅସ୍ମିତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ: ଅସ୍ମିତା ଦେ’ଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ୍ରିପୁରାର ଦକ୍ଷିଣ ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲୋନିଆର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜୁଡୋରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ୮୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଜୁଡୋକୁ ବାଛିଥିଲେ।

୨୦୧୮ରେ ମିଳିଥିଲା ଏସ୍‌ଏଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ: ୨୦୧୫ରେ ଅସ୍ମିତା ତ୍ରିପୁରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ୨୦୧୮ରେ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଭୋପାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ସେଠାରେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍…

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା,…

୧୧୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର…

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

1 of 2,902