Cyclone Alert: ମାଡି଼ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା! 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା! ଆରବସାଗରରେ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବଡ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚଳିତ ବାତ୍ୟା ଋତୁରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା! ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା । ଆରବସାଗରରେ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବଡ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚଳିତ ବାତ୍ୟା ଋତୁରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା । 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ତେବେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି l ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ l ବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାରୁ ପ୍ରାୟ 240 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ, ପୋରବନ୍ଦରରୁ 270 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ, ନାଲିଆରୁ 280 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କରାଚୀ (ପାକିସ୍ତାନ)ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି l ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ବଡ ଧରଣର ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଇବ l 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଓମାନ/ୟେମେନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ l
ସେପଟେ ଗତକାଲି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବପାତ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55-56 କିମି ଥିଲା l