ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା; ‘ସେନ୍ୟାର’ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଡିଟୱା’, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ…
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ‘ଡିଟୱା’ । ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟିହେଲା ବାତ୍ୟା । ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିବ ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା । ଏବଂ 30 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ-ପୁଡ଼ୁଚେରୀ-ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପରେ ଅବପାତ, ଗଭୀର ଅବପାତ ପରେ ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତେବେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ।
ଏବେ ବଙ୍ଗୋସାଗରରେ କେବଳ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେତେ ବିପଦ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିବ ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସଗାରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ଭାରତ ମୁହାଁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ କମ୍ ରହିପାରେ । ଏବେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା କେଉଁଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ ସେ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ବାତ୍ୟା । ତେବେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଆଡକୁ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ IMD ।