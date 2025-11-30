ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଗିଲା ସାହାର୍ଯ୍ଯ; ରାତାରାତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାରତ ଟିମ୍,ଭାରତ ଲଞ୍ଚ କଲା ଅପରେସନ ସାଗର…
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର NDRF ଟିମ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅପରେସନ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ C-130J ପରିବହନ ବିମାନ ଏବଂ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। C-130J ପରିବହନ ବିମାନ NDRF ଦଳ ଏବଂ ଉପକରଣ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ, ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 24 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲମ୍ବୋକୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି, ଗୁରୁତର ଆହତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ବାୟୁସେନା ଦିଆଥାଲାୱା ସେନା ଶିବିରରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ କୋଟମାଲେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନାର ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ (40 ଜଣ ସୈନିକ)ଙ୍କୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା।
କଲମ୍ବୋରେ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି:
ବାୟୁସେନା କହିଛି, “ଅପରେସନ୍ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କଲମ୍ବୋରେ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରିଛି।”
ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ “ବଡ଼ ପରିମାଣର ସ୍ଥାନାନ୍ତର” ପାଇଁ IAF ପରିବହନ ବିମାନକୁ ରଖାଯାଇଛି, କେରଳର ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହିଣ୍ଡନ୍ ରୁ “ବହୁ ମିଶନ” ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
ବାୟୁସେନା କହିଛି, “ନିର୍ବାସନ ସହିତ, ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ପଠାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।”
21 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି:
ଗତକାଲି ଦୁଇଟି IAF ପରିବହନ ବିମାନ, ଗୋଟିଏ C-130J ଏବଂ ଗୋଟିଏ IL-76, ଅପରେସନ୍ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 21 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କଲମ୍ବୋକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ବିମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ସକାଳେ ନଅ ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ୮୦ ଜଣ NDRF କର୍ମଚାରୀ, ଚାରିଟି କୁକୁର ଏବଂ ଆଠ ଟନ୍ NDRF HADR (ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା) ଉପକରଣ ବୋହି ଏକ IL-76 ବିମାନ ମଧ୍ୟ କଲମ୍ବୋରେ ଅବତରଣ କରିଛି।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ୧୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଦିତୱା ଗତକାଲି ଦିନ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଅପରେସନ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ, ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ପଠାଣ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜାହାଜ INS ଉଦୟଗିରି ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨,୩୧୩ ପରିବାରର ୪୩,୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କଲମ୍ବୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବନ୍ଦରାନାଏକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଯାତାୟାତରେ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।