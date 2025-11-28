ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଦିତୱା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ମୁହାଁ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼; ଏବେଠୁ ସତର୍କ କରାଇଲାଣି IMD!

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା୫୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ୨୧ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଝଡ଼ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୪,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଝଡ଼ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୩୦ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। IMD ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୨୦ ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାୟଲସୀମାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧ ଏବଂ ୨ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିପାରେ। କେରଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହି ଝଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦-୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଗେଲ୍-ଫୋର୍ସ ପବନ ବହିବ।

ଆଇଏମଡି ଡିସେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ “ଦିଟୱା” ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି।

ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିଙ୍କୋମାଲିରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ, ବାଟିକାଲୋଆର ୭୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ହାମ୍ବନଟୋଟାରୁ ୨୨୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୁଡୁଚେରୀରୁ ୪୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇରୁ ୫୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।

