ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା “ଜୱାଦ’: ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଷି ହୋଇଯିବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କମ୍ ପବନ ବହିବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନାର ଖବର । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା “ଜୱାଦ’ । ଶନିବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟା ବେଳେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ।ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ।

DD remnant of CS ‘JAWAD’ over westcentral BoB, lay centered at 2330hrs IST of 4th Dec, near Lat17.5°N, Long85.0°E, about 200km south of Gopalpur. Likely to move NNEwards, weaken further into a Depression by morning of 5th Dec, reach Odisha coast near Puri around noon of same day. pic.twitter.com/QTCBrtw793

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 4, 2021