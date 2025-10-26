Cyclone Montha: ଦୃତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’; ରେଡ୍ ଜୋନରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ସତର୍କ କଲେ SRC
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ । ରେଡ୍ ଜୋନକୁ ଗଲା ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୃତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । SRC ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । 8 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନରେ ରହିଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିବ ।
ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ରେଡ ଜୋନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରେଡ ଜୋନରେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଭଦ୍ରାକ, ଜଗତସିଂପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । କେବଳ ରେଡ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସଜାଗ କରୁଛୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ତେବେ ମାଲକାନାଗିରିଠୁ 200 କିମି ଦୂରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଳ କରିବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସବୁଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । କାଲି 15 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଗଜପତିର ଅନୁଭବରୁ ସବୁଠାରେ ଓଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମାଲକାନଗିରିରେ 4ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଓ 8ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ଅଘ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 128 ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହେଲେଣି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ।