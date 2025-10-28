ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, କାକିନାଡାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ମୋନ୍ଥା, ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, କାକିନାଡାରେ କଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡାରେ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ ୯୦-୧୦୦କିମି ଠାରୁ ନେଇ ୧୩୦କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଯିବାବେଳକୁ ଏହାର ଗତି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଡିଜି । ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ। ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାରୁ ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ପବନ ବହିପାରେ । ୨୮ ରାତିରୁ ୨୯ ସକାଳ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ୨୭ରୁ ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।