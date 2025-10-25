Cyclone Update: ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ଏହି ସହୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା IMD
ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ । ସୁଦୃଢ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 1040 କିମି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ 990 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ । ଘନିଭୂତ ହୋଇ କାଲି ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ । 27 ତାରିଖ ସକାଳେ ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ । ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳମୁହାଁ ରହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ ।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ୨୭ ତାରିଖରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ୨୭ରୁ ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ।
୨୭ ରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡା ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆରେଞ୍ଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଚି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ମାଲକାନଗିରି ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ରହିଚି ।
୨୮ ରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣର ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ ୧୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି । ୨୮ ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଏହା ସହ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଚି।