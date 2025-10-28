ବଳ ଗୋଟାଉଛି ମୋନ୍ଥା, ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବହିଲାଣି ପବନ, ଭୟରେ ଲୋକେ

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରି ନିକଟତର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ମଛଲିପଟନମ ଠାରୁ ୧୧୦, କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ ୧୮୦ କିମି ଦୂରରେ ଅଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୫୦୦ କିମି ଦୂରରେ ଅଛି ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଆଜି ସଂଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ କାକିନାଡ଼ା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ‘ମୋନ୍ଥା’ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ୧୧୦ କିମି ରହିବ ।
ସେପଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର। ଝଟକା ପବନ ସହ ଉଠିଲାଣି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର। ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଛି ସମୁଦ୍ର । ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କାକିନାଡ଼ା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର କାକିନାଡ଼ାର କୋନାସୀମାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ଭିତରେ କୋନାସୀମାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଚେଚନ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ୪୨ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ରେଳବାଇ । ୪୨ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ୮ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପଲାସା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ବର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଜୟନଗରମ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ଦୁଭାଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଖୋଲିଛି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ।