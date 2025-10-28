ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଖୋଲିଲାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍…
ଖୋଲିଲା 3ଟି ଗେଟ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାତ୍ଯା ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗିରହିଛି ବର୍ଷା । ସେପଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖୋଲିଲାଣି 3ଟି ଗେଟ୍ ।
ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ଯର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଗେଟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି । ବାଘଲଟି ଡ୍ଯାମର 3ଟି ଗେଟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଡହଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟକୁ ବାତ୍ଯା ଆସିବା ବେଳେ ହୁଏତ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇ ପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ,କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ମିଳିଛି ।
ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । 128ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହାସହ 24 ଓଡ୍ରାଫ, 5 NDRF ଓ 99 ଫାୟାର ଟିମ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବାତ୍ଯା ନେଇ କେହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।