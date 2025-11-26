ପୁଣି ଫେରିଲା ବାତ୍ଯା; ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ଯା ସେନୟାର୍,ବଳ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି…

ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଘନେଇଲା ବାତ୍ଯା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷକୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ଯା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାତ୍ଯା ସେନୟାର୍।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ଯା ସେନୟାର୍। ମାଲ୍ଲାକା ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ଯା। ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଦେଇ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(IMD)

କଣ କହିଛି IMD: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, “ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ।”

ଆଜି ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ରାୟ ସିଧାସଳଖ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ, ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଫେରିଯିବ। ବାତ୍ଯାର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

 

 

