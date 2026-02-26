Cyclonic Alert: ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା! ଘଣ୍ଟାକୁ 260 ସ୍ପିଡରେ ପବନ, ବାତ୍ୟା ‘ହୋରାସିଓ’ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଣନ୍ତୁ…

ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା! ଘଣ୍ଟାକୁ 260 ସ୍ପିଡରେ ପବନ

By Seema Mohapatra

Tropical Cyclone Horacio: ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ହୋରାସିଓ ନାମକ ଏହି ଝଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଳଙ୍କାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଥମେ ମରିସସ୍ ଏବଂ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ଦ୍ବୀପକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମରିସସ୍ ଏବଂ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ପୂର୍ବରେ ରହିଥିଲା। ସରକାରମାନେ ମାଡାଗାସ୍କର ସମେତ ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶରେ ଝଡ଼-ବଳୟ ପବନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଉଠିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏହି ଝଡ଼ ୨୩ ଫେବୃଆରୀରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ୧୬୦ ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (୨୫୭-୨୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବେଗ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ତଥାପି, ଝଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳରେ ବିନାଶ ଘଟାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍…

ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢ଼ିଲା…

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଝଡ଼ରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କାଟେଗୋରୀ 5 ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଝଡ଼ର ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମରିସସର ପୃଷ୍ଠ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହୋରାସିଓ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ କରୁଛି। ମହାସାଗରର ଉଷ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋରାସିଓର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାଟେଗୋରୀ 5 କୁ ଉଠିବା ଚିନ୍ତାଜନକ।

You might also like More from author
More Stories

IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍…

ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢ଼ିଲା…

ମୋଦୀଙ୍କ ଭେଟିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ…

ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବା…

1 of 28,742