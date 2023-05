ଅତି ଭୀଷଣ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା:ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଅଣମୌସୁମୀ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୯ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

INFORMATORY MESSAGE: Likely Formation of a low-pressure system over the southeast Bay of Bengal around 7th May 2023 & Its further intensification pic.twitter.com/fafdBE5KTn

— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 4, 2023