LPG କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ୨ଟି ନୂଆ ନିୟମ; ଏଭଳି ନକଲେ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ଏବଂ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ e-KYC କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। PNG ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PNG ସଂଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପରେ LPG ସଂଯୋଗ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି KYC ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁନଃପୂରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସଂଯୋଗ, ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି KYC ସମାପ୍ତ ନହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ନହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ।
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ଏବେ ଏକ OTP ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ବୁକିଂ କରିବା ପରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ବିତରଣ କୋଡ୍ ପାଇବେ। ଏଜେଣ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଡ୍ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
ତେବେ କଣ କରିବେ: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ-ଆଧାରିତ e-KYC ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର LPG ବିତରକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। OTP ବିତରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ସବସିଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ PNG ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କଭର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।