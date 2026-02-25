ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଭାଙ୍ଗିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ଦରମା
ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅଫଡେଟ୍, ଭାଙ୍ଗିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ
DA Hike: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗାଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହାର ଘୋଷଣା କରିପାରେ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗାଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଲେବର ବ୍ୟୁରୋର AICPI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୧୪୮.୨ ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଭିତି କରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏବେ DA ରେ ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଘୋଷଣା ହେବ କି? ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଲି ପରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା କଷ୍ଟକର।
DA ବୃଦ୍ଧିର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର ବେସିକ ସାଲାରୀ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ସେ ୨୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା DA ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ସେ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିମାସ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେହିପରି ୧ ଲକ୍ଷ ବେସିକ ସାଲେରୀ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ଏହି DA ବୃଦ୍ଧି ଏହିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏହା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DA ବୃଦ୍ଧି ହିଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତରୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେବ।
ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ।