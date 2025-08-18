DA Hike: ଦୀପାବଳି ଖୁସିର ବର୍ଷା, GST ରିଫର୍ମ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର
ଦୀପାବଳିରେ ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିପାରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ GST ସଂସ୍କାର ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନତା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ଜାନୁଆରୀ 2025 ରୁ ନୂତନ DA ଲାଗୁ- ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 66 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 2% DA/DR ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ 55% ହାରରେ DA ଏବଂ DR ପାଉଛନ୍ତି ।
7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା 18,000 ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ 9,000 । 55% DA ସହିତ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୋଟ 27,900 ଏବଂ ଜଣେ ପେନସନଭୋଗୀ 13,950 ପାଉଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଖୁସି ଖବର- ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଦୁଇଥର DA ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଥରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜୁଲାଇରେ । ଏବେ ଜୁଲାଇ 2025 ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃଦ୍ଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଥର DA 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ DA 58% ହୋଇଯିବ । ଏହା ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ।