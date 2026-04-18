କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଆଉ ୨% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA)

କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ମାଲେମାଲ୍; ଦରମା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିବ ଏରିୟର

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ଭତ୍ତା ୫୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୫ ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବଢୁଥିବା ଦରଦାମ ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର (ଜାନୁଆରୀ ଓ ଜୁଲାଇ) ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି।

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେଉଛି ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଦରମାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ। ଅନ୍ୟପଟେ, ୮ମ ପେ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦରମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ‘ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ-ଜେସିଏମ’ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୩.୮୩ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ରୁ ୬୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଦରମା ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

