ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୩% ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ୬୩% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୩% ବଢ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
DA Hike: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ସରକାର ଡିଏରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ ।
ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ର ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ୱର୍କର୍ସ’ର ସରକାରୀ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ନିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ନଜର ଏହି ଆଗାମୀ ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୁଲାଇରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଭତ୍ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
AICPI-IW ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ DA
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଗଣନା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ୧୨ ମାସର AICPI-IW ସୂଚକାଙ୍କର ହାରାହାରି ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୨୦୨୬ ରେ AICPI-IW ସୂଚକାଙ୍କ ୧୫୦.୮ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅପ୍ରେଲ୍ ମାସର ୧୪୯.୯ ତୁଳନାରେ ୦.୯ ପଏଣ୍ଟ୍ ଅଧିକ ଅଟେ ।
ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ର ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୧୫୧ ପାଖାପାଖି ରହେ, ତେବେ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରାୟ ୬୩.୭ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଯେହେତୁ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ବା ଡିଆର୍ ସ୍ଥିର କରିବାର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ ।
ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବଢ଼ିଥାଏ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ ୧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା DA ର ଘୋଷଣା ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହାର ଘୋଷଣା ପରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ସହିତ ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ଟଙ୍କା ବା ଏରିୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଜୁନ୍ ମାସର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ର AICPI-IW ସୂଚକାଙ୍କ କେତେ ରହିବ । ଯଦି ଏହା ଅନୁମାନ ମୁତାବକ ରହେ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୩ ପ୍ରତିଶତ DA ବୃଦ୍ଧିର ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଉଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଜୁନ୍ ମାସର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।