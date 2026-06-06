DAରେ ୨% ବୃଦ୍ଧିର ହେଲା ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଦରମା ?
ଆସାମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ (DR) ଉଭୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ି ଆସିବ।
DA Hike : ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ (8th Pay Commission) ଅଧୀନରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ (DR)କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆସାମ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଉଭୟରେ ୨% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ DA ୫୦%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୦% ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମହଙ୍ଗା ଦରର ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦରମା କେତେ ବଢ଼ିବ?
ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ୫୮% DA ହିସାବରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ୧୭,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ୬୦% DA ସହିତ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିବ।
ସେହିଭଳି ଯଦି କାହାର ମୂଳ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ୫୮% DA ସହିତ ସେ ୨୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପାଉଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ (ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୫୦,୦୦୦ର ୬୦% ହେଉଛି ୩୦,୦୦୦)। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମାସର ଦରମା ସହିତ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ।
ଗ୍ରେଡ–୪ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି
ସରକାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ‘ଆସାମ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା (ପ୍ରାଦେଶିକୀକୃତ ସ୍କୁଲ) ସେବା ନିୟମ, ୨୦୨୬’ରେ ସଂଶୋଧନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରେଡ-୪ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ-୩ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ଏବଂ ନିୟମିତ ହୋଇଯିବ।