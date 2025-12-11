DA Hike: ସରକାରରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, 7 ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ କମ ବଢିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା! ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ

7 ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ କମ ବଢିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା(DA) । ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 1.2 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ ମାତ୍ର 2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା DA 58% ରୁ ପ୍ରାୟ 60% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ।

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (AICPI) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ଏତେ କମ୍ DA ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 2018 ପରଠାରୁ, DA କେବେବି 3% ରୁ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ।

ଜାନୁଆରୀ 2026 DA ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ କି?

ଏହା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଷ DA ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦିଓ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ 18 ମାସ ସମୟ ଅଛି। ଏହା ପରେ, ନୂତନ ବେତନ ସ୍କେଲ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ, ବାସ୍ତବରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ 2027 ଶେଷ କିମ୍ବା 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

CPI-IW ତଥ୍ୟ କ’ଣ କହୁଛି?

ଲେବର ବ୍ୟୁରୋ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପାଇଁ AICPI-IW ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଲଗାତାର ବଢୁଛି।

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ – ୧୪୬.୫ (୧.୫ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି)

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ – ୧୪୭.୧ (୦.୬ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ – ୧୪୭.୩ (୦.୨ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି)

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ – ୧୪୭.୭ (୦.୪ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି)

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଲଗାତାର ଚାରି ମାସ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ଠାରୁ DA ୫୮% ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧାରା ଆଧାରରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଆନୁମାନିକ DA ପ୍ରାୟ ୬୦% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

କାହିଁକି DA କେବଳ ୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ DA ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (AICPI-IW) ର ୧୨ ମାସର ହାରାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିସନ ଅଧୀନରେ, DA ଗଣନା କରିବାର ସୂତ୍ର ଏହି ହାରାହାରି ସୂଚକାଙ୍କରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ସୂଚକାଙ୍କ ୧୪୬.୫ ରୁ ୧୪୭.୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଛୋଟ ବୃଦ୍ଧି। ସୂଚକାଙ୍କରେ ଏହି କମ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଥର DA ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୧୯ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର DA ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେସବୁର ହାର 3% ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ହାର କମ୍ ହୋଇପାରେ।

