ଚୁସକିରେ ମଦ ଢାଳି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ମାଲିକ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ହେଲେ ଗିରଫ!

ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୯ ବଜାରରେ ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମଦ ପରଷାଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜନରୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ (ପ୍ରଚାର) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ବଜାର ମଝିରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମଦ ପରଷା ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ।

ଘଟଣାଟି ସେକ୍ଟର ୯ ବଜାରରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ବାହାରେ ମଦ ମିଶ୍ରିତ ‘ସ୍ନୋ କୋନ୍’ (ବରଫ ଗୋଳା) ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଅନ୍‌ଲାଇନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି “ଦାରୁ କା ଲଙ୍ଗର” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଖୋଲାଖୋଲି ମଦ ବାଣ୍ଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା କ୍ଲିପ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମଦ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବରଫ ଉପରେ ମଦ ଢ଼ାଳି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ।

ଏହି ଅଜବ ଧରଣର ପ୍ରଚାର ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ମଦ ପ୍ରଚାର ଅପେକ୍ଷା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏକ ସରବତ ଦୋକାନ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାମଜିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଏବଂ ମଦ ପ୍ରଚାର ନିୟମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା ପରେ, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ପୋଲିସ ମଦ ଦୋକାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଦ ଭିତରେ ‘ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ଭୋଡକା’ (Flavoured Vodka) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ଡେପୁଟି କମିଶନର ନିଶାନ୍ତ ଯାଦବ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, “ସେକ୍ଟର ୯ରେ ଥିବା ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମଦ ପରଷାଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ (Excise Department) ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମସ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ: ଯଦି କେହି ନିଜ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅବକାରୀ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତେବେ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।”

 ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏଭଳି ଅଜବ ମାର୍କେଟିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଲୋକ “ଦାରୁ କା ଲଙ୍ଗର” କଥାକୁ ନେଇ ମଜାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଅବାଧ ମଦ ପିଇବା ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଭଳି କାମ ଖୋଲାଖୋଲି କେମିତି ଚାଲିଥିଲା?

