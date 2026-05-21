ଡକାୟତଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା: ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟିଲେ, ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ
ଡକାୟତଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା: ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟିଲେ
Vegetarian Robbers: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥା ଅଜବ ଡକାୟତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଡକାୟତମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା-ସୁନା ଲୁଟିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଘରେ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେତାବନି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜାକତଙ୍କ ଘର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଡକାୟତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ୪ ତୋଳା ସୁନା, ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଏବଂ ନଗଦ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି।
‘ଚିକେନ୍ କାହିଁକି ରାନ୍ଧିଛ? କେବଳ ପନିପରିବା ଖାଅ!’
ଏହି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡକାୟତମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଘରେ ଚିକେନ୍ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ପନିପରିବା ଖାଅ।”
ସୀଥୌଲି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରଚିଲେ ଆତଙ୍କ
ମୁସ୍ତାଫାବାଦରେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ଏହି ଡକାୟତ ଦଳ ସେଠାରୁ ଯାଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସୀଥୌଲି ଗ୍ରାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୪ଟି ଘରେ ପଶି ପ୍ରଚୁର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଁରେ ଡକାୟତଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୋଲିସ
ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡକାୟତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବରେଲୀ ରେଞ୍ଜ୍ ଡିଆଇଜି ଅଜୟ ସାହନୀ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।