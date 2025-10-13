ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଢିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶଯ୍ୟା ପିଛା ମିଳିବ ଏବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା

ବଢିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ । ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଇନଡୋର ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଢିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ । ଇନଡୋର ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା । ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 127 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 110 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ।

ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍‌ ପଡ଼ିନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଇନ୍‌ଡୋର ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ପିଛା ୧୧୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ ୧୨୭ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ୧୩୮ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ୯୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ୧୧୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ୧୧୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୨୭ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Toyota Vellfire ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ଶଗଡ଼…

କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ାର ୯୨ଟି ଗାଁରେ ବେଦାନ୍ତ…

You might also like More from author
More Stories

Toyota Vellfire ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ଶଗଡ଼…

କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ାର ୯୨ଟି ଗାଁରେ ବେଦାନ୍ତ…

Dhanteras 2025: ଧନତେରସରେ କରନ୍ତୁ ଏହି 5…

8th Pay Commission Salary; ଅଷ୍ଟମ ବେତନ…

1 of 28,156