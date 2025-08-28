ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷ, ଶରୀରର ପାଖ ମାଡ଼ିବନି ରୋଗ

ଜାଣନ୍ତୁ ନୀରୋଗ ରହିବାର ଉପାୟ । ମାନନ୍ତୁ କିଛି ସହଜ ନିୟମ ।

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ, ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଢିଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଏ ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଁଳା ଖାଇବା। “ଏକ ଆମଳାକୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ସହିତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଛେଚି ଚୋବାନ୍ତୁ। ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଗାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଲାଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲିଫେନୋଲ୍ ରହିଛି। ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ କୋଷଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା, ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ 4…

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ କରିଦେବ…

ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା। ସଦଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସାଦା ଉଷୁମ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ।

ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କୋଷ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ସାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିବହନ ହୁଏ।

ହଳଦୀରେ ଉପସ୍ଥିତ କରକ୍ୟୁମିନ୍ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା Th1 କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଫେରନ୍-ଗାମା (IFN-γ) ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ସହଜ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା, ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ 4…

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ କରିଦେବ…

ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୪୪ଟି ଗର୍ଭପାତ, କାହିଁକି…

AIIMS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ ଆବିଷ୍କାର; ମାତ୍ର 2…

1 of 1,228