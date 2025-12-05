ସକାଳୁ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ; ବୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବେ, ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହିବେ…

ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ..

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ଗ୍ଲୋ କମିଯାଏ ଏପରିକି ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚନ ସମସ୍ଯା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯୁବାବସ୍ତାର ଲୁକ ସବୁବେଳେ ରହୁ ମାତ୍ର ତାହା କିପରି ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବୟସକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସମୟ ସହ ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ କିଛିଟା ଉପାୟ ଆପଣାଇଲା ନିଜ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତେଜ ଓ ଗ୍ଲୋ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଅଭ୍ଯାସ ଗୁଡିକ କଣ ଓ କେତେବେଳେ କରିବା ଉଚିତ୍।

୧-ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ବା ସୂର୍ଯ୍ଯକିରଣରେ ବିତାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ସାରା ଦିନ ଆମକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ସକାଳର ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ଯକିରଣରେ ଭିଟାମିନ-ଡି ରହିଥାଏ। ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଙ୍କେତ ପଠାଏ  ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏପରିକି ନିଦ କମ ଆସିଥାଏ।

୨-ବୟସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଷୁମ ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ।

ଏହି ସମୟରେ, ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ହର୍ବାଲ୍ ପାନୀୟ ପେଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

୩-ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।

୪-ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଉଠିବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସକାଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ଯ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ଏହା ଥକ୍କାପଣ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଗ୍ଲୋ ବଜାୟ ରଖେ।

୫-ଏହା ସହିତ, ସକାଳ ପାଗ ଚର୍ମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ। ହାଲୁକା ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଏବଂ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଡ୍ଯାମେଜ କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଲେଜନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ବୟସ ସହିତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଝରକା ପାଖରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ UV କିରଣର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।

୬-ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ୬୦ ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।  ଚାପ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିନର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଗୋଲ ସେଟ କରିବା ଦ୍ବାରା ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ।

୭-ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ ସ୍କ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ୧୫ ମିନିଟ ଫୋନ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

