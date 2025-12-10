Horoscope: ଆଜି 5 ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଝଡ଼; ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିବ ଫାଟ, ମକର ରାଶିର ବଢିବ ସମୃଦ୍ଧି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି, ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ । ମେଷ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଟେ। ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଟିଳତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି ମକର ରାଶି ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ମକର ରାଶିର ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମେଷ– ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ।
ବୃଷ– ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ମରାମତି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ– ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଟକି ଥିବା କାମକୁ ପୂରା କରିବେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଳା ଓ ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ।
କର୍କଟ– ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ମଜଭୁତ ରହିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୋଜନ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ସିଂହ– ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
କନ୍ୟା– ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବାଦବିବାଦରେ ନ ପଶିବା ଉଚିତ୍। ମନରେ କିଛିଟା ଚାପ କିମ୍ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ମନ ବଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ତୁଳା– ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେବେ।
ବିଛା– କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
ଧନୁ– ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ।
ମକର– ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ– ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ମୀନ– ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।