ଆଜି ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏହି ୪ ରାଶି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନୂଆଗାଡି଼. ଟଙ୍କା ବର୍ଷାର ଅଛି ସମ୍ଭାବନା
୪ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ
ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଦିନ ୧୨ଟା ୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଧ୍ରୁବ ଯୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୫୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ମହଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ। କେଉଁ ରାଶିର ବେଳା ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର କ’ଣ କଲେ କ’ଣ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି କିପରି କଟିବ ୧୨ ରାଶି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ୪ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆର୍ଶୀବାଦ କରିବେ।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅପମାନର କାରଣ ହେବ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର ଦେଶ କିମ୍ବା ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ। ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସାହସ ବଳରେ, ଆପଣ କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରିଚିତି ପାଇବେ।
ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ସାଥୀଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ ହେବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ବାଧା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଯଥା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ ବାହାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ତାଜା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାକିରିରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାତୃପୁରୁଷ, ଜେଜେମାଆଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ପାଇବେ।
କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ତିଆରି କରିବେ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ଚାକିରିରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିବ।
ଛାତ୍ରମାନେ ବେକାର କାମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ପରିବାରରେ ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଏକ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିବେ। ଏହା ପରିବାରରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାଥ୍ ମିଳିବ। ବେକାରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିରର୍ଥକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ନିରର୍ଥକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍, ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଚାପୁଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା ନେବେ। ଲେଖକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବାକ୍ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚିନି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ରାଜନୀତିରେ ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ଓକିଲାତିର ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ପିପଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବାର ଭୟ ରହିବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆସିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀରେ ଫସି ରହିବେ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଅଂଶୀଦାର ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ବେକାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ।
କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୀର ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକରମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ହୋଇଥିବା କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ଯୋଜନାର ଆଦେଶ ପାଇପାରିବେ।
ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିକାର: – ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାନମହୁରି ଏବଂ ମିଠା ରଖନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଥମେ ‘କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା’ ନୀତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଛି ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର। କେବଳ ଲାଭ ହେବ। ତୁମକୁ ତୁମର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ପ୍ରତିକାର:- ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ୨୧ ଥର ଜପ କର।