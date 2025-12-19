Horoscope: ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟା, ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଖାସ୍ ସଙ୍କେତ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଟିବ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ପାରିବେ । ଏବଂ ଏହା ସହ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କଣ ?
19 December 2025 Rashifal: ଆଜି ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୭:୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ରାତି ୧୦:୫୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆଜି ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା କରିବାର ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଦିନଟି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ, ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଟାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି।
ମେଷ: ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ
ଆଜି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 9
ବୃଷ: ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ
ବୃଷ ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପରେ ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ଫଳରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 7
ମିଥୁନ: ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଅଫର ମିଳିବ
ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କଳାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଦିନ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
କର୍କଟ: ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା
କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 6
ସିଂହ ରାଶି: ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମରେ ସଫଳତା
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 8
କନ୍ୟା: ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସଂଗୀତରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 5
ତୁଳା: ଆଜି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ଆଇନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଲେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିପାରିବ। ପିତାମାତାମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କମଳା ବା ଅରେଞ୍ଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 3
ବିଛା: କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ
ବିଛା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହା ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ରୂପା ବା ସିଲଭର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 5
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
ଧନୁ, ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଗାଢ଼ ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କାମରେ ଆସିବ
ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ନେଭି ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 1
କୁମ୍ଭ: ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଏହା କରିପାରିବେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 6
ମୀନ: ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ
ଆଜି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ସ୍କାଏ ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 9