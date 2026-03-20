Horoscope: ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା’ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପା, ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ଯାଏ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର । ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆଜି ରାତି ୨:୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ରାତି ୧୦:୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ରାତି ୨:୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ସେପଟେ, ଆଜି ପଞ୍ଚକ ପାଳନ ସହିତ ଭଗବାନ ଝୁଲେଲାଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିଛି ରାଶି ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ 12 ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ
ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ଏକ ମିଠା ଭୋଗ (ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
ବୃଷ
ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାତି ବା ଅଳେଇଚ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 7
ମିଥୁନ
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରତୀ (ରୀତି ପୂଜା) କରନ୍ତୁ; ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା:6
କର୍କଟ
କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଅଭିଜ୍ଞତାର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିବ – କିଛି ସକାରାତ୍ମକ, କିଛି ହୁଏତ କମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ, ତେବେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ, ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଚୁନେରୀ (ଓଢଣୀ) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
ସିଂହ
ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁଗମ ଏବଂ ବାଧା ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କାମକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ହେବା ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ନାମ ଡାକି ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ; ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
କନ୍ୟା
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୀମିତ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ; ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧୂସର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4
ତୁଳା
ତୁଳା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ସବମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଆଜି ରୂପ ନେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ପୂର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ସହମତ ହେବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ବିଛା
ବିଛା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜା କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 1
ଧନୁ
ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନକେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
ମକର
ମକର ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏପରି ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କ୍ଷମତା ସହିତ ସମାନ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଅଫିସ୍ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତା ଗଠନ କରିବେ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ପିଚ୍
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 5
କୁମ୍ଭ
କୁମ୍ଭ, ରାଶଇର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସାରା ଦିନ ସତେଜ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଦ୍ବାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ପିଲାମାନେ ପରିବାରର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ୍
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ମୀନ
ମୀନ ରାଶି, କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଉପୁଜିଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୂପା ବା ସିଲଭର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 7