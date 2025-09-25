ନବରାତ୍ରୀର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 4 ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଚାଙ୍କ କୃପା; ଅଟକି ଥିବା କାମ ହେବ ପୁରା, ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ
ନବରାତ୍ରୀର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହି 4 ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଚାଙ୍କ କୃପା । ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୯:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଆଜି ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଚାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି 4 ରାଶିଙ୍କର କୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ । ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର । ଏହା ସହ ବୈଦୃତି ଯୋଗ ଆଜି ରାତି ୯:୫୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିବ। ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆଜି ବିନାୟକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ କିପରି ହେବ।
ମେଷ – କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ।
ମେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 03
ମେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ବୃଷ – ସଫଳତାର ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୫
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଇଗଣୀ
ମିଥୁନ – ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ଘରୋଇ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ; ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୯
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଦାମୀ
କର୍କଟ – ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ
ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଲେଟ ନାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୦୧
କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ପିଚ୍
ସିଂହ ରାଶି: ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରତି ରାଜି କରାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଶୀଘ୍ର ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ।
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୦୯
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା
କନ୍ୟା: ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଲ ଓଢଣୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ।
ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 07
କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାଜେଣ୍ଟା
ତୁଳା: କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଏହି ରାଶିର କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ।
ତୁଳା ରାଶିର ଆଜି ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ବିଛା: ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବେ, ଯାହା ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ କିଛି ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାମ ପୂରା ହେବ।
ବିଛା ରାଶିର ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ବିଛା ରାଶିର ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଧନୁ – ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳତା ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଆଜି ଧନୁ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 03
ଆଜି ଧନୁ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ମକର – ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂତନ ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଅଫିସରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ।
ମକର ରାଶିର ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 02
ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
କୁମ୍ଭ – ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 02
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ମୀନ – ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ
ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଜି କିଛି ଅଫିସ୍ କାମରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଝିଅର ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।
ଆଜିର ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 04
ଆଜିର ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ନାରଙ୍ଗୀ