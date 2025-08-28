ଆଜି ଗୁରୁବାର ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଧନଧାନ୍ୟ ସହ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ
ଆଜି ଗୁରୁବାର ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ସଫଳତା ।ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠିବ ଘର ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୮:୪୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ପରେ ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଉପବାସ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ କିପରି କଟିବ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ।
ମେଷ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ।
ବୃଷ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାମ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ।
କର୍କଟ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବଡ଼ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନେଇଯିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବ।
ସିଂହ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିଯାଇଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ବଦଳୁଥିବା ପାଗରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ତୁଳା ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରିବେ ଯାହା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରେମିକମାନେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶିଫଳ
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆପଣ ଘର ସଜାଡ଼ିବେ, ଯାହା ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ରାଶିର ଖେଳୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଧନୁ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଆଜି, କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଦେବ।
ମକର ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିନ ହେବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟର ଆନାଲିସିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ରାଶିର ହୋଲସେଲରମାନେ ଆଜି କୌଣସି କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିଫଳ
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଆପଣ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଜି ସମାଜ ସହ ଜଡିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ, ଆପଣ ଏକ ଏନଜିଓ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଜୁନିଅରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଘରୁ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ।
ମୀନ ରାଶିଫଳ
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ରିୟଲ ଷ୍ଟେଟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ ପୂଜାର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଆଜି ନୂଆ କ୍ଲାଇଣ୍ଟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ।