Horoscope: ଆଜି ଦେବଗୁରୁ ବଦାଳାଇବେ ରାଶି; ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ବାର, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ଆଜି ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ସମ୍ପର୍କଠାରୁ କ୍ୟାରିଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନଟି କିପରି ଗତି କରିବ? ଏଠାରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବ, ତା’ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିଘ ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ୪:୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବ। ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବ। ଆଜି ପିଶାଚ ମୋକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ ଆଜିର ରାଶିଫଳକୁ ବିଶେଷ କରିଥାଏ। ଧନୁ ରାଶିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ଦିନଟି ଚମତ୍କାର ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ସମ୍ପର୍କଠାରୁ କ୍ୟାରିଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନଟି କିପରି ଗତି କରିବ? ଏଠାରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ମେଷ: ସବୁ ବିବାଦର ହେବ ଅନ୍ତ
ମେଷ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 8
ବୃଷ: ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ଘରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ପିଚ୍
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ମିଥୁନ: ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କମଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 4
କର୍କଟ: କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଦିନଟିକୁ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ; ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 7
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ
ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ମେରୁନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 8
କନ୍ୟା: କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାମରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଧୂସର ବା ଗ୍ରେ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 7
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ରୂପା ବା ସିଲଭର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 4
ବିଛା: ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି, ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରି ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 1
ଧନୁ: କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କାମରେ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ମକର: ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ
ମକର, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଅସାବଧାନ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚ। ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଦାମୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 9
କୁମ୍ଭ: ତୁମେ ହଠାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପାଇବ
କୁମ୍ଭ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ଯାହା ତୁମକୁ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ। ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ। ଜିନିଷ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 1