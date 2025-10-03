Horoscope: ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି; ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି 7 ରାଶି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର

ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯାହା ଏକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ରହିବ?

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଧୃତି ଯୋଗ ଆଜି ରାତି ୯:୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୯:୩୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ପରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ପାପଙ୍କୁଶ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯାହା ଏକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ରହିବ?

ମେଷ ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନେ ଚାକିରି ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ପାରିବାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିବେଶ କିମ୍ବା କାରବାରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।

ବୃଷ ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।

ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଜି ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫସି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

କର୍କଟ ରାଶିଫଳ:

ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାଳିବେ।

ସିଂହ ରାଶିଫଳ:

ଜଟିଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ:

ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା କମିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

ତୁଳା ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ।

ବିଛା ରାଶିଫଳ:
ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାନବାହନକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୋର୍ଟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

ଧନୁ ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବେ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି।

ମକର ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ; ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳି ନପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଛ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେୟାର ବଜାର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗିତାରେ କାମ କରିବାର ଦିନ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ମୀନ ରାଶିଫଳ:

ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

