ଆଜି ରବିବାରରେ ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀ ଢାଳିବ ସୁନା କଳସ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳିବ ଲାଭ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ରବିବାର, ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆଜି ରାତି 12:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବୈଦୃତି ଯୋଗ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଆଜି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆଜିଠାରୁ ଷୋଳ ଦିନିଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ 12 ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ଆଜି କିପରି କାଟିବ…
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, କିଛି ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ। ଏହି ରାଶିର ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ, ଆପଣ କ୍ରୀଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କର୍କଟ : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଏକ ବୈଠକ କରିପାରିବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏବଂ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ମଧୁର ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ।
ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପରେ କୌଣସି ଅନୁତାପ ନହୁଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ହେବ, ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା: କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଅଫିସରେ, ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଫଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଇବାର ସମୟ। ଏହି ରାଶିର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ ମିଳିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥଗିତ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବଜାର କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାଆଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶିର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।