ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି 4 ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଳିବ ସମୃଦ୍ଧି
ଆଜି ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଅହି 4 ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା, ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଳିବ ସମୃଦ୍ଧି । ଏହା ସହ ଜଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କଣ ...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଶନିବାର ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ରାତି ୧୦:୫୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଯୋଗ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ରାତି ୧୦:୫୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାଦ୍ରପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ।
ମେଷ – ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଗତିର ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଘରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କାମ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶେଷ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଲାଲ
ବୃଷ – ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହୋଇଯିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୧
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ସବୁଜ
ମିଥୁନ- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଉପାୟରେ ଦିନଟି ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କାମକୁ ଫେରିଯିବେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୨
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମାଜେଣ୍ଟା
କର୍କଟ- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ କାହାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନର ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୫
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଧଳା
ସିଂହ– ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଟିଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁଣି ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୪
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ନୀଳ
କନ୍ୟା- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ତା’ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କିଛି କାମ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମଲ୍ଟି ନେସନାଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଜନଶୀଳ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୯
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମେରୁନ୍
ତୁଳା– ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ, କିଛି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଲେଖକମାନେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୭
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- କମଳା
ବିଛା– ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି, ଜୁନିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଆଜି କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୮
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ପିଚ୍
ଧନୁ- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ବଡ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୯
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ହଳଦିଆ
ମକର ରାଶି- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- 01
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- କଳା
କୁମ୍ଭ- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥଗିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ।
ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା- ୦୨
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଧୂସର
ମୀନ ରାଶି- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ସାଜସଜ୍ଜା କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଘର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୦୫
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମାଟିଆ